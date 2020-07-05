كارول سماحة برحلتها السعيدة تحصد مليونًا جديدًا

متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب أغنية Bon Voyage للنجمة اللبنانية كارول سماحة أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد أقل من 4 أيام على طرحه عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”. وأغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره قبل أسبوعين في مصر وسط إجراءات مُشددة للوقاية من فيروس كورونا وهو من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

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