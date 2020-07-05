ما سبب لقاء نادين الراسي بجيسكار ابي نادر بعد قطيعة طويلة؟

نشرت الممثلة نادين الراسي صورة جمعتها بعائلتها بمناسبة القربانة الأولى لإبنها كارل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت نادين الراسي مع زوجها السابق رجل الأعمال والممثل جيسكار أبي نادر مع ولديهما كارل ومارسال مع أحد أفراد العائلة وذلك في صورةٍ واحدة في المناسبة الدينيّة الّتي جمعتهم.

وعلّقت نادين على الصورة قائلة: “قربانة مباركة يا رب تحمي كلّ العائلات… مبروك كارل“.

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ويعتبر هذا الظهور، هو الاول لنادين الراسي مع ولديها بعد سلسلة من الخلافات العائلية ظهرت الى العلن في السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن الممثلة نادين الراسي كانت قد تزوجت مرتين، الاولى من السيد حاتم حدشيتي ولديهما ابن يدعى مارك، لكنها انفصلت عن زوجها لتتزوج مرة ثانية من رجل الاعمال والممثل جيسكار ابي نادر، فرزقا بطفلين هما كارل ومارسال، إلا ان زواجهما لم يستمر وانتهى بالطلاق.

كما أن نادين تستعد للزواج مرة ثالثة في شهر آب/أغسطس المقبل بحسب ما اعلنت في مقابلة لها.