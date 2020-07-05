كيف ردت جوليا روبرتس على إشاعة انفصالها عن زوجها؟

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Jul 05, 2020
احتفلت النجمة العالمية جوليا روبرتس بعيد زواجها الـ18 بصورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام، حيث ظهرت فيها وهي تطبع قبلة على وجه زوجها داني مودر.
وعلى طريقتها الخاصة، ردّت “روبرتس” على إشاعة انفصالها عن زوجها خاصة بعدما انتشرت بكثافة خلال الساعات الماضية من خلال صورة رومانسية جمعتها مع زوجها.
وتحدثت الإشاعة عن وجود خلاف كبير بين جوليا وزوجها، وأنها تعاني من سلوكه وانها تشعر في كثير من الأحيان بأنها أم عزباء وطالبته بالمساعدة أكثر في تحمل المسؤوليات وهذا ما لم يتغير في سلوكه.
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