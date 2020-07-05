تواصل الفنانة المصرية دينا الشربيني التحضير لدورها في فيلم «30 مارس»، المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأفادت بعض المصادر أن الفنانة روبي كانت المُرشحة الأولى لدور دينا الشربيني في الفيلم، إلا أنها اعتذرت عنه دون إبداء أسباب واضحة، ما دفع جهة الإنتاج للتعاقد مع دينا بديلة لها، خاصة مع تحمس الأخيرة للفيلم ودورها فيه.
ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، محمد جمعة، صبري فواز، أحمد خالد صالح وكوكبة من النجوم.
قد يهمك أيضا:
دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة بالشورت الأبيض
خالد الصاوى ينهى نصف مشاهده فى «القاهرة كابول»
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني بديلة روبي في “30 مارس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.