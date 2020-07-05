إنتاج رسوم متحركة من إنتاج مغربي للمرة الأولى

يرتقب أن يتم إنتاج 3 سلسلات رسوم متحركة مغربية، لأول مرة في تاريخ التلفزة المغربية، تعرض على القناة الثانية.

مهرجان سينما التحريك في مكناس أعلن، ليلة الخميس، عبر صفحته على فايسبوك، أن القناة الثانية أعلنت نيتها تمويل ثلاثة مسلسلات رسوم متحركة مغربية من 20 حلقة، مدة الحلقة منها 4 دقائق، بمقابل 100.000 درهم للحلقة الواحدة.

وأكد الإعلان أن محتوى أول رسوم متحركة في تاريخ المغرب سيراعي حاجيات الأطفال، والأسر المغربية، فيما اعتبر مهرجان “فيكام” في منشوره الفيسبوكي هذه الخطورة “تاريخية”.

وفتحت القناة الثانية الباب أمام شركات الانتاج، في عرض لإنتاج سلسلات رسوم متحركة 3d، عددها 3، وتتكون كل واحدة منهما من 20 حلقة، مدة الحلقة الواحدة 4 دقائق، فيما يصل ثمن الحلقة الواحدة في عرض القناة الثانية لشركات الإنتاج 100.000 درهم مغربي.

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