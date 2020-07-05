تامر عاشور يشوّق الجمهور لطرح عمل جديد بـ”بوستر دعائي”

نشر المطرب تامر عاشور صورة دعائية مكتوب عليها “قريبًا”، ليثير حماس جمهوره تجاه ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه في الأيام المقبلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، واكتفى بتعليقه “قريبا”.

ويشار إلى أن عاشور يتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولي، أحمد المالكي، أحمد إبراهيم وهشام صادق، ومن الملحنين فيتعاون مع محمدي، تامر علي ومحمد النادي، أما الموزعين فيتعاون مع فهد وعمرو إسماعيل، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغاني الألبوم.

ومن الجدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم “أيام”، والذي طرحه يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية هم أيام، حبيبى أنت حبيبي، مشوفناش خير، قولوله سماح، بقالي زمان، سلام، مره، خلصانة، حبيبي أنت حبيبي ومن غير ما أحكيلك.

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