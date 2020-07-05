مصطفى قمر يعلن مفاجأة ستجمعه بهشام عباس وحميد الشاعري وإيهاب توفيق

قرر الفنان مصطفى قمر، أن يحضّر مفاجأة كبيرة للجمهور، تجمعه بالفنان هشام عباس وحميد الشاعري وإيهاب توفيق، وكشف عن موعد طرح تلك المفاجأة، تاركًا العديد من التساؤلات تدور في أذهان متابعيه.

ونشر “قمر” العديد من الصور التي تجمعه بإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وعلق عليهم، قائلًا: “بووم، استنوا المفاجأة الكبيرة التي تبقى عليها 15 يومًا فقط”.

كما أن شهر رمضان الكريم الماضي، جمع هؤلاء الأربع فنانين في إحدى الإعلانات، التي أظهرت محبتهم لبعض، كما أنهم من نفس الجيل وظهروا في أوقات متقاربة معًا، لتكتمل الأعمال التي تجمعهم بالمفاجأة التي يحضرونها للجمهور، حيث رفضوا الكشف عن تفاصيل، فقط سوف يطلقوها بعد 15 يوم.

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