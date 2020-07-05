تسجيل صوتى للراحلة رجاء الجداوى أثناء مرضها

نشر الكاتب عمرو محمود ياسين، تسجيل صوتي للنجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء تواجدها في مستشفى العزل الصحي خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "عمرو": "رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس إنسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس..

وتقوم بواجبها تجاه أحبائها رغم مرضها وشدتها.. اد ايه رقيقة وحنينة وروحها طيبة رحمة الله عليها".

وقالت النجمة الراحلة رجاء الجداوي، في التسجيل الصوتي " شهيرة، ربنا يباركلك في عمرو، ويفرح قلبك بيه،

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ويشفي الأستاذ، بدعيلكم من قلبي، وأنا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله الا الله".

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الأحد، عن عمر يناهز الـ 82 عاماً بعد تواجدها لأكثر من شهرين في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها في الأيام الأخيرة نتيجة كثرة الجلطات الدموية في الرئة نتيجة لقلة نسبة الأكسجين في الدم.