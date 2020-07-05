نشر الكاتب عمرو محمود ياسين، تسجيل صوتي للنجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء تواجدها في مستشفى العزل الصحي خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "عمرو": "رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس إنسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس..وتقوم بواجبها تجاه أحبائها رغم مرضها وشدتها.. اد ايه رقيقة وحنينة وروحها طيبة رحمة الله عليها".
وقالت النجمة الراحلة رجاء الجداوي، في التسجيل الصوتي " شهيرة، ربنا يباركلك في عمرو، ويفرح قلبك بيه،
رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الأحد، عن عمر يناهز الـ 82 عاماً بعد تواجدها لأكثر من شهرين في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها في الأيام الأخيرة نتيجة كثرة الجلطات الدموية في الرئة نتيجة لقلة نسبة الأكسجين في الدم.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل صوتى للراحلة رجاء الجداوى أثناء مرضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.