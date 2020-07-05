شــيرين عبد الوهاب تنعي رجاء الجداوي

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الراحلة القديرة رجاء الجداوي، من خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".
وكتبت "شيرين": "وداعًا الجميلة والراقية رجاء الجداوي، ادعولها بالرحمة وربنا يصبرنا على فراقك".
رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الأحد، الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد إصابتهابفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقلها للحجر الصحي بمستشفى ابو خليفه بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
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