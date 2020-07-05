شــيرين عبد الوهاب تنعي رجاء الجداوي

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الراحلة القديرة رجاء الجداوي، من خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

وكتبت "شيرين": "وداعًا الجميلة والراقية رجاء الجداوي، ادعولها بالرحمة وربنا يصبرنا على فراقك".



رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الأحد، الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد إصابتها