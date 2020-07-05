تأجيل طرح أغنية سعد لمجرد "عدى الكلام"لهذا السبب

أعلنت الإعلامية جيهان عبد الله تأجيل طرح أغنية سعد لمجرد الجديدة، ولك عبر حسابها الرسمي على موقع تادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تم تأجيل الأغنية بعد وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ

82 عام، بعد رحلتها مع فيروس كورونا

وكان من المقرر عرض الأغنية مساء اليوم في تمام الساعة الـ 6 مساءً، عبر إذاعة نجوم إف إم، بالإضافة إلى

مكالمة تليفونية كانت ستجريها جيهان مع لمجرد بمناسبة إصدار أغنيته الجديد، وذلك من خلال برنامجها الإذاعي "أجمد سبعة الساعة 7".

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تعتبر "عدى الكلام"أول أغنية لسعد باللهجة المصرية، حيث تعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة، الملحن:عزيز الشافعي، الموزع:توما، في توليفة مغربية مصرية للمرة الأولى في مسيرة سعد الفنية.