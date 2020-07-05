تراند اليوم : يثير ضجة.. إعلان وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية ونجلها: ماتت من 13 سنة

وقعت بعض الصحف المصرية في خطأ لا يغتفر حيث نشرت أخبار حول وفاة الفنانة نبوية السيدة أشهر كومبارس في السينما المصرية منذ صباح اليوم، وتداول الخبر عدد من الفنانين أنها توفيت عن عمر 80 عامًا.

ولكن المفاجأة جاءت بنفى نجل نبوية السيد في تصريحات صحفية خبر وفاتها، مشيرًا إلى أن والدته توفيت منذ 13 عامًا.



وكان الفنان محمد علي رزق قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وفاة الفنانة نبوية السيد، وكتب:”الست الجميله الفنانة نبويه السيد في ذمة الله نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء لها بالرحمة و المغفرة”.

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الأمر الذي أغضب عائلتها، وكشفوا أن الراحلة توفت منذ 13 عاما، وليس اليوم، وعبروا عن حزنهم الشديد لأن الوسط الفني لم يشعر برحيل “نبوية” ولم يهتموا بها.

نبوية السيد، ممثلة مصرية ولدت في عام 1940 وبدأت حياتها الفنية بأداء أدوار المرأة الشعبية أو الفلاحة العجوز الكادح، وجاء من ضمن الأعمال الدرامية التي شاركت فيها "الناس فى كفر عسكر" عام 2003 و"يوميات ونيس" عام 1998، وشاركت مع الفنان محمد هنيدي في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، وشاركت يحيى الفخراني في فيلم "خرج ولم يعد".

يشار إلي أن اخر أعمالها فيلم طاطا نام طاطا قام وتم عرضه عام 2007 وشارك في بطولة كل من عمرو عبدالجليل، ميمي جمال عبدالله مشرف، يوسف داوود، شريف نجم، شعبان عبدالرحيم، عايدة رياض، صبري عبدالمنعم، منة جلال، رحاب الجمل، وعدد من النجوم الاخرين، وهو من تأليف أيمن السيد، وإخراج كريم ضياء الدين.