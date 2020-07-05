بالفيديو: مشهد يحبس الأنفاس لشاب يمني يقف على فوهة بركان بدون حبال !

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 05:31 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 05:31 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في مشهد يحبس الأنفاس، التقط شاب يمني صور “سيلفي” في فوهة بركان، يمكن تصنيفها من بين أخطر الصور الملتقطة على الإطلاق، بسبب تعريض نفسه لخطر حقيقي كاد يودي بحياته.

ونشرت قناة “فزعة يماني” على يوتيوب، فيديو بعنوان “أخطر سيلفي بالعالم تسلق في فوهة بركان دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن”.

كما يظهر في الفيديو، الذي لاقى رواجاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، الشاب مهيب الصديق وهو يتسلق فوهة بركانية شديدة الوعورة والخطورة تسمى “حرضة دمت”، من أجل التقاط سيلفي.

إلى ذلك تسلق الصديق حافة منحدرة على جبل وأسفله فوهة بركان كبيرة ومن أعلاه منحدرات ونتوءات، وقام بأخذ صور لنفسه في أوضاع مختلفة و”مخيفة”.

Advertisements

وبعد إكمال مغامرته الخطيرة، قال إنه لم يكن خائفاً، موضحاً أن من يصعد إلى ذلك المكان وهو “واثق من نفسه” لا يشعر بالخوف أبداً.

يشار إلى أن الفيديو قوبل بردود أفعال متباينة، حيث اعتبر بعض الناشطين أن هذه “مغامرة شجاعة”، في حين انتقد آخرون ما أقدم عليه الشاب بحدة، واصفين ما فعله بـ”الجنون” و”مخاطرة كانت قد تودي بحياته”.

واستغرب ناشطون يمنيون من قيام الشاب اليمني بالمغامرة من أجل التقاط صورة سيلفي كانت قد تودي بحياته، مستغربين في الوقت نفسه من عدم أخذه الاحتياطات اللازمة لتسلق المرتفعات والمنحدرات الجبلية الخطرة.