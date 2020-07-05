Jul 05, 2020
أعلن مغني الراب الأميركي كانييه ويست، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحد واضح لترامب ومنافسه الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق جو بايدن.
وقال ويست عبر تويتر ”علينا الآن تحقيق وعد أميركا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة“.
كانييه ويست متزوج من نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان التي قامت بدعم خطوة زوجها من خلال نشرها لنفس التغريدة الخاصة بإعلان ترشيحه للرئاسة مع صورة لعلم الولايات المتحدة الأميركية.
من المعروف ان كانييه ويست، هو من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق وزاره برفقة كيم في البيت الأبيض. ولم يتضح حتى اللحظة ما إذا كان ويست جادًا في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي تجري في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر أو ما إذا كان قدم أي وثائق رسمية خاصة ان الموعد النهائي لإضافة مرشحين مستقلين في الانتخابات في ولايات كثيرة لم ينته بعد.
وكان كانييه ويست قد لمح في عام 2018 الى احتمال ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الاميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر كانييه ويست أعلن ترشحه للرئاسة الأميركية وكيم كردشيان تدعمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.