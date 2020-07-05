كانييه ويست أعلن ترشحه للرئاسة الأميركية وكيم كردشيان تدعمه

أعلن مغني الراب الأميركي كانييه ويست، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحد واضح لترامب ومنافسه الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ويست عبر تويتر ”علينا الآن تحقيق وعد أميركا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة“.

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كانييه ويست متزوج من نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان التي قامت بدعم خطوة زوجها من خلال نشرها لنفس التغريدة الخاصة بإعلان ترشيحه للرئاسة مع صورة لعلم الولايات المتحدة الأميركية.

من المعروف ان كانييه ويست، هو من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق وزاره برفقة كيم في البيت الأبيض. ولم يتضح حتى اللحظة ما إذا كان ويست جادًا في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي تجري في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر أو ما إذا كان قدم أي وثائق رسمية خاصة ان الموعد النهائي لإضافة مرشحين مستقلين في الانتخابات في ولايات كثيرة لم ينته بعد.

وكان كانييه ويست قد لمح في عام 2018 الى احتمال ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الاميركية.