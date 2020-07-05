تراند اليوم : وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ قبل ساعات من وفاة رجاء الجداوي



أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة فنان شهير بعد أزمة صحية مفاجئة، قبل ساعات من إعلان وفاة الفنانة رجاء الجداوي متأثرة بفيروس كورونا.

وشيع أهالي قرية الفنان المصري محمود جمعة، جثمانه أمس في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، عقب رحيله عن عمر ناهز 71 عاماً، إثر أزمة صحية تعرّض لها قبل أيام.

ونعى رئيس نقابة الممثلين المصريين الفنان الدكتور أشرف زكي الراحل، وقال: «ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة»، كما نعاه عدد كبير من الفنانين، عبر تدوينات وتغريدات.

وجمعة، عمل في بداية حياته في النيابة المصرية، وفجأة غيّر مسار حياته، واتجه إلى مسارح الدولة، وأصدر دواوين شعرية.

وجاءت شهرته وهو في سن كبيرة، إذ شارك بأشعاره في مسلسل «أدهم الشرقاوي»، ثم عاد إلى التمثيل في العام 2017 من خلال مسلسل «الأب الروحي»، ومسلسل «كلبش» الجزء الأول الذي عُرض في رمضان 2018.



