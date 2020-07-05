بعد وفاتها بفيروس كورونا.. معلومات لا تعرفها عن القديرة رجاء الجداوي

غادرت عالمنا منذ قليل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، والتي تُعتبر من أبرز الفنانات العربيات، فهي رحلت بجسدها ولكن مازالت أعمالها خالة في أعمال الملايين من جمهورها في الوطن العربي، وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصل إلى 62 عاماً.

وتستعرض "بوابة الوفد" لجمهورها معلومات لاتعرفها عن القديرة رجاء الجداوي :

ولدت في مدينة الإسماعيلية ، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقه شقيقها

الأكبر "فاروق" للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما.

التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر.

ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية.

تزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970.

وأنجبت منه ابنتها "أميرة".

فازت بجائزة ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضه أزياء.

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وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

من الأفلام التي مثلت بها دعاء الكروان، مثلت فترة الستينات والثمانينات، ولها مسرحيات خاصة مع عادل إمام مثل الواد سيد الشغال والزعيم.

حصلت على "وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله علي جائزة «ملكة حوض البحر المتوسط».

خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان «اسألوا رجاء» مع الإعلامي عمرو أديب.

أعُلن في 24 مايو 2020، إصابتها بمرض فيروس كورونا أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل لعبة النسيان.

وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية وفقا لتوصية من وزيرة الصحة هالة زايد.