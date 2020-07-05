محمد محيي يثير الجدل بأغنية يُعلن فيها خيانته لحبيبته

أطلق المطرب محمد محيي يوم السبت، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» أغنيته الجديدة «قولت أخونه»، وأحدثت الأغنية جدلاً واسعاً خصوصاً أنها تتحدث عن خيانة الحبيب لحبيبته على غير عادة أغنيات محيي التي يتحدث فيها عن الحب المثالي.

وهي تعتبر ثالث أغنية يصدرها الفنان محمد محيي من ألبوم «بتاع زمان»، وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي اللذين توقع لهما محيي مستقبلاً كبيراً، وتوزيع فهد.

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ويضم ألبوم «بتاع زمان» 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نور الدين حمدي من الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن، يضم الألبوم عدداً من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.



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