الحكم على فنان مصري شهير بالسجن 15 عاماً

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من الفنان طارق النهري على الحكم الذي صدر ضده بالمؤبد من محكمة الجنايات هو و9 آخرين في أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي.

وقضت محكمة النقض بتحفيف العقوبة على الفنان طارق النهري، بعد تقديم الطعن، وأمرت بحبسه هو و9 آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، وقد صدر هذا الحكم عليهم بعد أن واجهوا تهم حيازة أسلحة نارية والتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر.

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ويعد الفنان طارق النهري من أشهر نجوم الدراما المصرية خلال فترة التسعينيات، وله العديد من الأعمال الفنية المميزة، من بينها مسلسل «العميل 1001» الذي شارك في بطولته بجانب الفنان مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد خليل، فادية عبدالغني، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن.

كما شارك في بطولة أحد أهم الأفلام الوطنية التي قدمت في تاريخ السينما المصرية وهو فيلم «الطريق إلى إيلات» الذي قام ببطولته عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، محمد عبدالجواد، عبدالله محمود، ناصر سيف، مادلين طبر، يسري مصطفى، وغيرهم الكثيرون، ومن إخراج إنعام محمد علي، وحقق هذا العمل نجاحاً كبيراً للغاية، وأشاد به الكثيرون من نقاد الفن.

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