وفاة الفنانة رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بكورونا

كشفت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، وفاة والدتها، عن عمر يناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد 43 يومًا معاناة من المرض.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله".



وكان الطاقم الطبي المعالج للفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، في مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، أوضح أن الفنانة قد أجري لها 3 مسحات أثبتت جميعها إيجابية إصابتها بالفيروس.

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وأضاف الطاقم الطبي في تصريحات محلية أن "شفاء الجداوي من فيروس كورونا ليس ما يشغل بالهم في علاجها حاليا، لكن الأهم استعادة الرئة لعملها بشكل طبيعي".

وقال الطاقم الطبي، إن حالة الفنانة رجاء الجداوي كانت غير جيدة وغير مستقرة، وفي تدهور مستمر، مشيرًا إلى أن الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حاليًا هي التي تضخ الأكسجين للرئة، وبدونها لا يمكنها التنفس .

وتعد الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا، وحال فشل الرئة في استعادة عملها قد تودي بحياة المريض.

وأكد الطاقم الطبي في مستشفى عزل أبو خليفة، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.