لقاء الخميسي عن ليلى علوي "قمرة القمرات" والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعادت الفنانة ليلى علوي صورة نشرتها الفنانة لقاء الخميسي، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وكتبت لقاء الخميسي على الصورة :" قمرة القمرات". Advertisements فيما علقت الفنانة ليلى علوي بوضع قلوب. وشاركت الفنانة لقاء الخميسي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، ضيفة شرف، وهو من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.

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