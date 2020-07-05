فيديو| "دون مقابل".. مصطفى درويش يعلن دعمه ومساندته لضحايا التحرش الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان مصطفى درويش عن دعمه ومساندته لضحايا التحرش الجنسي، عن طريق محاميين دون مقابل.

ونشر "درويش" مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "أنا بناشد البنات اللي حصلها الواقعة دي تتقدم ببلاغ، ولو عندهم مشاكل مادية أنا عندي طاقم محاميين وأنا متبرع ليهم من غير ولا مليم، متخافوش إحنا في ظهركوا، ولو أي واحد كلب اتحرش بيكم، احنا معاكوا".

وعلق مصفى على الفيديو :"لأي بنت واجهت واقعت اغتصاب أو تحرش متخافيش ليكي أخوات وفي ظهرك".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة والفنية، مع قضايا التحرش الجنسي، بعد ظهور قضية متحرش الجامعة الأمريكية والذي تصدر التريند على منذ أيام حتى الاَن، بعد أن تحرش بالكثير من الفتيات داخل الجامعة الأمريكية وقام بتهديدهن بمقاطع فيديو وصور .