إعلان جوائز مسابقة «في إس فيلم» للأفلام القصيرة جدا

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة "في إس فيلم" للأفلام القصيرة جدا جوائز الدورة الثانية التي اختتمت فعالياتها الأربعاء 1 يوليو، منحت اللجنة جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير جدا للفيلم المصري إعادة تدوير للمخرج محمد بدر.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم القاهرة 2020 الوثائقي المصري للمخرجة ألاء عبد القادر وجائزة أفضل فيلم روائي قصير للفيلم العراقي أمهلني لحظة، للمخرج نبيل حميد، فيما فاز بجائزة الجمهور الفيلم الجزائري اختبار للمخرج بوكيف طاهر شوقي.

تنافس على جوائز المسابقة 15 فيلم عربي قصير جدا تتراوح مدتها بين 3 و5 دقائق من 3 دول عربية هي مصر والعراق والجزائر

وضمت لجنة التحكيم مخرجة الرسوم المتحركة عطية خيري والفنان والمخرج السوري الكبير فراس نعناع والدكتور منصور الشريف والمخرج محمد شادي

من جانبه قال الدكتور أسامة أبونار رئيس مهرجان تري كور للأفلام القصيرة جدا في مصر ان الدورة الثانية للمسابقة مرت بظروف صعبة بسبب جائحة الكورونا لكننا تجاوزنا الازمة عن طريق العرض عبر منصة الكترونية شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور المصري والسعودي معا حيث انها المرة الاولي التي تقام فيها المسابقة في مصر والسعودية

وقال محمود عبد الحليم المدير التنفيذي للمهرجان بمصر : كان لدينا إصرارا علي تقديم دورة هذا العام من المسابقة ولم نستسلم مثل غيرنا من المهرجانات الأخرى التي قررت تأجيل فعالياتها بسبب انتشار وباء كورونا وكان قرارنا بعرض الأفلام إلكترونيا بالتوازي مع عروض أفلام مهرجان تري كور الفرنسي الذي شهدت دورة العام الماضي منه انطلاق الدورة الاولي من مسابقة" في اس فيلم " واستقبلنا خلالها ما يزيد عن الـ 400 فيلم من خمس قارات حول العالم.

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