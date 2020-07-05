محمود العسيلي نجم أول "حفله في البلكونه" أونلاين الجمعة ١٠ تموز

يستعد النجم محمود العسيلي لإحياء حفل اونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي لجمهوره ومحبيه وذلك يوم الجمعة 10 يوليو في الساعة العاشرة مساء وبذلك يفتتح عسيلي أولى حفلات مهرجان حفله من البلكونه الذي يضم الفترة القادمة 8 حفلات غنائيه اونلاين لعدد من أشهر نجوم الغناء على مدار الثلاثة أشهر المقبلة.

وتظهر حفلات من البلكونه بشكل مبهر ومختلف في عالم الحفلات الاونلاين ويقوم بتنظيمه احمد غانم هاي ويف الذي قام بتنفيذ هذا المهرجان بشكل جديد ومختلف.

والذي صرح أن المهرجان يكون تحت مسمى "حفله في البلكونه" وهو يضم عدد كبير من الحفلات الاونلاين لعدد من أشهر مطربي الغناء خلال الفترة القادمة وانه يستخدم احدث التقنيات في التصوير و طريقه نقل الحفل اونلاين بأعلي جوده ليظهر الحفل بشكل جديد للجمهور علي منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وبمجرد الاعلان عن الحفل لاقت اعجاب العديد من جمهور التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه بشكل كبير .

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