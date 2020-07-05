تراند اليوم : في عيد ميلاده.. عمل أرهق هاني سلامة بدنيا

يوافق اليوم السبت 4 يوليو عيد ميلاد النجم هاني سلامة الـ 43 وهو يعتبر من النجوم الذين تركوا بصمتهم في ذهن المشاهد المصري، ومن أهم أعمال “سلامة” فيلم “السلم والثعبان” بمشاركة أحمد حلمي وحلا شيحة وغيرهم من النجوم وتم عرضه في عام 2001، من خلال السطور التالية تعرف على “العمل” الذي تسبب في إرهاق هاني سلامة.

كشف الفنان هاني سلامه عن العمل الذي تسبب في “ارهاقه” وذلك من خلال لقائه في برنامج “فحص شامل” الذي يذاع على شاشة “الحياة”.

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وقال “سلامة” من خلال اللقاء: مسلسل نصيبي وقسمتك أكتر عمل ارهقني لأن المسلسل 15 “فيلم” كل فيلم له “قصة” لوحدو يعني أنا عملت 15 شخصية وكان صعب عليا أوي التنوع بين الشخصيات لأن كان في أيام كنت بصور 4 شخصيات في يوم واحد.

يذكر أن هانى سلامة كان آخر أعماله مسلسل “قمر هادي” بطولة داليا مصطفى، ويسرا ‏اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، نورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وأشرف زكى، وإنعام سالوسة، و‏مؤمن نور، ومراد مكرم، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز‎.‎