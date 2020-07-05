شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يوجه رسالة لجمهوره عبر نقابة الصحفيين قبل حفل الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الحجار إنه سيشدو خلال الحفل بعدد من الأغنيات الجديدة التي تذاع لأول مرة، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع النقابة على تنظيم حفلات شهرية من خلال اللجنة الثقافية سيشارك بها عدد من نجوم الغناء في مصر.
من جانبه، وجه محمود كامل عضو مجلس النقابة الشكر للفنان علي الحجار وفرقته على مشاركتهم في الحفل ودعمهم لنشاطي نقابة الصحفيين الثقافي والفني.
كانت هذه تفاصيل خبر علي الحجار يوجه رسالة لجمهوره عبر نقابة الصحفيين قبل حفل الجمعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.