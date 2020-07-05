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علي الحجار يوجه رسالة لجمهوره عبر نقابة الصحفيين قبل حفل الجمعة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان علي الحجار رسالة مصورة بالفيديو لجمهوره عبر صفحة اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، دعا خلالها الجمهور لمتابعة حفله الذي يقام (أون لاين) تحت رعاية النقابة مساء يوم الجمعة المقبلة عبر قناته على "يوتيوب"، وعبر صفحة اللجنة الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

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وقال الحجار إنه سيشدو خلال الحفل بعدد من الأغنيات الجديدة التي تذاع لأول مرة، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع النقابة على تنظيم حفلات شهرية من خلال اللجنة الثقافية سيشارك بها عدد من نجوم الغناء في مصر.

 

من جانبه، وجه محمود كامل عضو مجلس النقابة الشكر للفنان علي الحجار وفرقته على مشاركتهم في الحفل ودعمهم لنشاطي نقابة الصحفيين الثقافي والفني.

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