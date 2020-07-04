فيديو| بسبب قضايا التحرش.. تارا عماد: "جه الوقت اللي لازم صوتنا يتسمع فيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة الشابة تارا عماد عن استيائها من قضية الشاب المتحرش التي أثيرت مؤخرًا، ونشرت تارا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "إحنا زهقنا، فعلاً، زهقنا إن صوتنا مش مسموع، زهقنا إن صوتنا ممكن يكون صوتًا باطلاً، زهقنا لأن اللي إحنا بنقوله ممكن يكون اختراعًا من دماغنا، وإنها حاجات أصلا محصلتش، أو الغلط فينا من الأول".

وأضافت تارا: "جه الوقت اللي لازم صوتنا يتسمع فيه، جه الوقت إن القضية دي تبقى عبرة لكل راجل ولكل ولد يحاول يتعرض لأي ست بعد كدا، أنا حطيت أرقام لكل بنت ولكل ست عشان لو تعرضت لأي تحرش جنسي، جه الوقت اللي صوتكوا يتسمع فيه".

وأثارت قضية الشاب أحمد بسام زكي، جدلاً كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد أن تحرش بالكثير من الفتيات داخل الجامعة الأمريكية وهددهن بمقاطع فيديو وصور.