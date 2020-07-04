بـالفيديو .. تامر عاشور تريند بـ "بياعه" على يوتيوب

إحتلت أغنية "بياعه" للفنان تامر عاشور المركز التاني في قائمة تريند الفيديوهات على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والتي طرحها مساء، أمس، الجمعة.

أغنية "بياعة" من كلمات تركى آل الشيخ وألحان تامر عاشور وتوزيع خالد عز وقد

حققت هذه الأغنية أكثر من 277 ألف مشاهدة على اليوتيوب فى أقل من 24 ساعة .

يذكر ان الفنان تامر عاشور، قد أطل على جمهوره فى حفل لايف فى