بـالفيديو .. تامر عاشور تريند بـ "بياعه" على يوتيوب

إحتلت أغنية "بياعه" للفنان تامر عاشور المركز التاني في قائمة تريند الفيديوهات على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والتي طرحها مساء، أمس، الجمعة.
أغنية "بياعة" من كلمات تركى آل الشيخ وألحان تامر عاشور وتوزيع خالد عز وقدحققت هذه الأغنية أكثر من 277 ألف مشاهدة على اليوتيوب فى أقل من 24 ساعة .
يذكر ان الفنان تامر عاشور، قد أطل على جمهوره فى حفل لايف فىشهر مارس الماضى، لكسر ملل الحظر المنزلى وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة فى الساعة الأولى.
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