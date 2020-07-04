شـيرين رضا تشارك جمهورها صورة لـ"قطتها فلة"

شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها صورة لقطتها فلة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"إنستجرام".

وعلقت "شيرين"قائلة:" لا يمكنني الالتزام بالمسافة الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بفلة

".

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يذكر ان أخر أعمال الفنانة شيرين رضا، مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة امال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي، عمر ‏السعيد، وشيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر ‏السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎