شـيرين رضا تشارك جمهورها صورة لـ"قطتها فلة"

شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها صورة لقطتها فلة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وعلقت "شيرين"قائلة:" لا يمكنني الالتزام بالمسافة الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بفلة".
يذكر ان أخر أعمال الفنانة شيرين رضا، مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة امال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي، عمر السعيد، وشيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.
المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.
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