فيديو .. رانيا يوسف تمارس تمارين الجيم الشاقة

نشر الكابتن محمد أبو النجا فيديو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وظهرت من خلاله الفنانة رانيا يوسف أثناء ممارستها التمارين الرياضية الشاقة، وذلك داخل إحدى النوادي الصحية المعروفة باسم الجيم. وخضعت رانيا يوسف للتمارين الرياضية للحفاظ على لايقتها البدينة، ولتحفيظ الشباب لممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم. Advertisements ومن ناحية آخرى تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض فيلم أسوار عالية، والفيلم من تأليف أمل عفيفي، وإخراج هشام عيسوي، وبطولة كل من رانيا يوسف، أحمد العوضي، راندا البحيري، عبد العزيز مخيون، انتصار، ياسمين رحمي، محمد خميس، محمد عطية، ندى بهجت، نانسي محمد مختار، تامر هشام. يوسف عرض فيلم، والفيلم من تأليف أمل عفيفي، وإخراج هشام عيسوي، وبطولة كل من رانيا يوسف، أحمد العوضي، راندا البحيري، عبد العزيز مخيون، انتصار، ياسمين رحمي، محمد خميس، محمد عطية، ندى بهجت، نانسي محمد مختار، تامر هشام.

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