هذا ما فعلته هيفا وهبي بعد أسابيع من الحجر المنزلي

بعد أسابيع من الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، قالت النجمة هيفا وهبي في تصريح خاص لـ “اليوم السابع” حول شعورها بعد خروجها من المنزل: “كنت عايزة أجري وأتنطط وأطير في الهواء كما الأطفال كأني لم أرَ الشارع منذ سنوات وركبت سيارتي لأول مرة منذ الحجر المنزلي ورحت أدور على شوارع فاضية كي أطير بالسيارة”.

أكدت هيفا الى أنها على الرغم من خروجها من المنزل، إلا انها لا زالت ملتزمة بالتعليمات واجراءات الوقاية للحفاظ على صحتها وعلى صحة من حولها.

من جهة أخرى، من المتوقع ان تعود هيفا الى موقع تصوير مسلسلها “أسود فاتح” في الفترة المقبلة بعدما تسببت أزمة كورونا بإيقاف العمل به في الفترة السابقة، وهو من انتاج شركة الصبّاح اخوان، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة مجموعة من النجوم نذكر منهم الى جانب هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف وغيرهم.