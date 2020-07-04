كاتي بيري تفاجئ عشاقها و تطلق نسخة “صوتية” لأغنية Daisies

أطلقت النجمة العالمية كاتي بيري النسخة الصوتية لأغنيتها الأخيرة Daisies وذلك علي قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت كاتي (35 عامًا) قد أطلقت الكليب الرسمي لهذه الأغنية في منتصف شهر مايو الماضي وحقق حتى الآن أكثر من 19.5 مليون مشاهدة.

كليب الأغنية شكّل صدمة كبيرة لمحبّي كاتي بيري لدى طرحه، حيث ظهرت فيه الأخيرة عارية تماما وأبرزت بطنها المنتفخ في فترة حملها من خطيبها أورلاندو بلوم.

وأغنية Daisies هي الأغنية الرئيسية في ألبوم كاتي بيري الخامس والمقرر إطلاقه في 14 أغسطس المقبل.

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