أحمد حلمي يغني "راب" في حملة دعائية جديدة

كشف الفنان أحمد حلمي عن أحدث حملاته الدعائية لهاتف Samsung S20. وظهر حلمي باللإعلان وهو يغني راب عن مزايا الإعلان الذي نشره عبر حسابه بتطبيق انستغرام. ووجه حلمي الشكر لمخرج الكليب تميم يونس لسهولة العمل معه. يشار إلى أن أخر أعمال أحمد حلمي هو فيلم "خيال مآته" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎ Advertisements قد يهمك ايضا: أحمد حلمي يوجه رسالة لـ متابعيه عبر "انستجرام" أحمد حلمي يضحك الجميع بزي "بوليس كورونا"

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