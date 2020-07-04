إليسا تنعي الشاب اللبناني المنتحر وسط بيروت

نعت الفنانة اللبنانية إليسا المواطن اللبناني الذي انتحر اليوم وسط العاصمة بيروت نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.



وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر آخر جملة تركها قائلة: أنا مش كافر.. الله يرحمك ويرحمنا".



يذكر أنه انتشر على منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في لبنان، مقطع فيديو يظهر الغضب الكبير الذي شهدته بيروت بعد إقدام مواطن لبناني على الانتحار في وسط بيروت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. قد يهمك ايضا: قهوة الماضي لـ إليسا تحقق 3 ملايين ونصف مشاهدة أحدث ظهور لـ إليسا داخل الإستوديو لإنهاء أعمالها القادمة

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