رانيا يوسف تعترف: نعم تعرضت للتحرش… والجمهور “انت اكبر دعوة للتحرش”

كشفت الممثلة رانيا يوسف عن تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على مواقع التواصل، حيث طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ فوراً في حالة التعرض للتحرش.

اتخذت “يوسف” من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل منبراً لتطلق سلسلة من التغريدات حول هذا الموضوع بالتحديد.

وقالت: “نعم تعرضت للتحرش كلمة تعاني منها كل امرأه من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان. حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوى وهذا غير صحيح“.

وتابعت “انا اواجه التحرش اللفظي يوميًا عبر منصات حسابتي الرسمية وايضًا الايميل الخاص به حيث تصل عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي، وهؤلاء يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات وغيرها) وايضًا عبر الهواتف المحمول، فالتحرش بأنواعه كبير فلا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع.”

Advertisements

وختمت قائلة: “اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبرة للجميع ويكون رادعًا. وقالت أخيراً “رسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورًا عنه“.

اللافت ان رانيا يوسف تلقت مئات التعليقات، على الرسالة التي طالبت من خلالها بقانون للقصاص من المتحرش، حيث وضعت معظم التعليقات اللوم على رانيا بسبب ثيابها الفاضحة وصورها الجريئة التي تنشرها.

هناك من قال “انت اكبر دعوة للتحرش”. وتعليق آخر “اكيد لبسك ملفت”. وآخر قال “المبالغة في التعري نوع من انوع التحرش بالشباب يا اخت رانيا شئتي ام ابيتي”. وتعليق آخر “طب ما هو الي زيك بلبسهم وقذارتهم هما الي الي بيجبرو الشباب بالتحرش ربنا يهدي”.

من جهة أخرى، تصوّر رانيا يوسف مسلسل “الحرامي” مؤلف من عشر حلقات. يشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي وغيرهم. اخراج محمد سلامة. ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية في الفترة المقبلة.

نذكر أن رانيا تنتظر عرض الموسم الثاني من مسلسل “مملكة إبليس” على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت. و يشارك في بطولته الى جانب رانيا يوسف كل من غادة عادل، إيمان العاصي، أحمد داوود، سلوى خطاب وغيرهم. تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.