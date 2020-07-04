جوني ديب يحصل على حكم قضائي باستمرار دعوى التشهير ضد "ذا صن"

نال الممثل الأميركي، جوني ديب، حكما قضائيا، أمس الخميس، من محكمة بريطانية، باستمرار دعوى التشهير التي أقامها ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، لنشرها مزاعم بأنه أساء لزوجته السابقة، الممثلة آمبر هيرد، وجاء حكم المحكمة بعد رفض مسعى الصحيفة البريطانية لحفظ القضية، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

ويقاضي جوني ديب شركة "نيوز جروب نيوسبيبرز" ناشرة الصحيفة ورئيس تحريرها التنفيذي، دان وتون، أمام المحكمة العليا في لندن بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه وتون في 2018 وصفه فيه ديب بأنه "يضرب زوجته".

وتذرع آدم فولانسكي محامي صحيفة "ذا صن" الأسبوع الماضي بأنه يجب إسقاط القضية، لأن جوني ديب لم يلتزم بالكامل بقرار للمحكمة بأن يقدم تفاصيل رسائل نصية عبر الهاتف المحمول مع مساعده قال الفريق القانوني للصحيفة إنها تشير إلى جلب مخدرات للممثل.

وتزوج جوني ديب من آمبر هيرد في فبراير/ شباط 2015، لكنها أقامت دعوى طلاق بعد 15 شهرا فقط، واتهمته بالاعتداء البدني أثناء علاقتهما، وهو ما نفاه ديب.

وتبدأ دعوى التشهير يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن تستمر 3 أسابيع، ومن المتوقع أن يدلي كل من ديب وهيرد بشهادتهما، حيث كانت قد كتبت آمبر هيرد مقالا للصحيفة الأمريكية "واشنطن بوست" في عام 2018، قالت فيها أنها تعرضت للعنف المنزلي.

ولا يتفق جوني ديب مع تصريحات زوجته السابقة، وقال بهذا الصدد، آمبر هيرد هي المجرمة وليست الضحية، بحسب موقع "ديد لاين"، كما يزعم أنه هو نفسه الذي تعرض للعنف المنزلي، وأشار أن هيرد لعبت دورا في منعه من الاستمرار في المشاركة في تصوير "قراصنة الكاريبي"، حيث أعلن الزوجان عن الطلاق في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وأكدت الممثلة في وقت سابق للصحافة والمحكمة أن ديب قام بضربها عدة مرات.

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