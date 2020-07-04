وزيرة الثقافة المصرية تعتمد برنامج استئناف النشاط الفني لدار الأوبرا

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برنامج استئناف النشاط الفني لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الذي يتضمن ٤٠ حفلا فنيا متنوعا في المسارح المفتوحة والتي تقرر إنشائها والعمل بها خلال فترة الصيف بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

ويشارك فيها كوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفوني، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل، النفيخة، مسار إجباري، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحي الحديث (عرض دموع حديد )، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران ابو طالب، وسط البلد إلى جانب فرق الموسيقى العربية بالأوبرا (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الديني - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.

حجز الحفلات سيكون متاح الكترونيا عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا وهو:

https://ticketsmall.com/customer/events/list/

وصرح الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، أن فعاليات استئناف الحفلات تنطلق فى الثامنة مساء الخميس 9 يوليو على مسرح النافورة الخارجي بسهرة طربية يشارك فيها نجوم فرق الموسيقي العربية مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزي الذي يشارك لأول مرة وبقيادة الدكتور مصطفي حلمى وإشراف فني للفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقي الشرقية.

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وأضاف، أن مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يستقبل جمهوره فى مدينة الثغر بحفل يقام الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الغفار ويضم باقة مختارة من اعمال الموسيقى العربية منها يا اسكندراني -٣سلامات - زي الهوا اداء ياسر سعيد ، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق، اسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين اداء محمد الخولي، شط اسكندرية - ان راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندي غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين فى اداء اغنية "عمار يا إسكندرية".

بالإضافة إلى سلسة وهابيات التي تضم روائع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب حيث يقام حفل على المسرح المكشوف فى الثامنة مساء الأحد ١٢ يوليو حفلا يضم مجموعه من روائع ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين إيمان عبد الغني، ايات فاروق، أحمد عصام وأحمد نافع.

وأشار مجدي صابر إلى جاهزية الأوبرا لاستقبال ضيوفها من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين والتى تتمثل فى استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح، دخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، مسافات التباعد بين الحضور، تطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والالتزام بارتداء الاقنعة الطبية الى جانب توزيع مطبوعات ارشادية توعوية علي الجمهور اثناء دخولهم الحفل.

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