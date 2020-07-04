اعتزال المهاجم التشيكي باروش عن 38 عامًا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن التشيكي ميلان باروش، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم الجمعة في نهاية الموسم عن 38 عاماً.
كتب على موقع ناديه بانيك أوسترافا التشيكي “عقلي يريد المتابعة، لكن جسمي طلب التوقف”.
تابع: “لدي مشكلات صحية منذ فترة طويلة، وجسمي يرفض العمل بالطريقة السابقة وكما أرغب”، مشيراً إلى إصابات بوتر أخيل.
وإلى ليفربول، حمل باروش ألوان أندية أستون فيلا وبورتسموث الإنجليزيين، ليون الفرنسي وغلطة سراي التركي، وقد برز في كأس أوروبا 2004 عندما أحرز لقب هداف الدورة.
أحرز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مع ليفربول عام 2005 بعد الفوز في النهائي على ميلان الإيطالي، وأنهى مسيرته الدولية مع منتخب تشيكيا بعد كأس أوروبا 2012 وبرصيده 41 هدفاً في 93 مباراة.
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