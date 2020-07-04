اتفاق يضع حدًا للنزاع بين ورثة جوني هاليداي

متابعة بتجــــــــــرد: توصلت ليتيسيا هاليداي، أرملة المغني الفرنسي الراحل جوني هاليداي، مع ابنته لورا ونجله دافيد، إلى اتفاق أعلن عنه الجمعة، يضع حداً للنزاع القضائي المستمر بينهم منذ عامين على ميراث نجم الروك الذي توفي عام 2017.

وأعلن محامي ليتيسيا هاليداي التوصل إلى «اتفاق نهائي» بين أرملة المغني الراحل وابنته لورا سميت التي كانت أول من لجأ إلى القضاء للطعن في الوصية التي حررها نجم الراحل في الولايات المتحدة.

ولم يصدر بعد هذا الإعلان أي تعليق عن لورا سميت ولا عن وكيلها المحامي إرفيه تميم.

أما ديفيد هاليداي فـ«سينسحب» بنتيجة هذا الاتفاق من أي دعوى قضائية، وفق ما أعلن وكيله المحامي بيار-جان دوفييه.

وأبدت ليتيسيا الرغبة في التوصل إلى «تفاهم» مع لورا ودافيد. وقال وكيلها المحامي جيل غوير إن هذه الرغبة تنطلق من «جو السلام الذي يتطلبه الحِداد (على الراحل) ومن ضرورة أن يسود الصفاء العلاقات داخل كل عائلة».

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ولم يشر البيان الصادر عن المحامي إلى أي تفاصيل تتعلق بالاتفاق.

كذلك رفض غوير في اتصال مع وكالة فرانس برس الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.

وكان دافيد هاليداي ولورا سميت دخلا قبل عامين في نزاع قضائي مع أرملة والدهما، وهي زوجته الثالثة، للحصول على حصتهما من ميراثه، إذ اعتبرا أن الوصية حرمتهما إياها.

وفي هذه الوصية العائدة لعام 2014، منح النجم الراحل كامل ثروته لأرملته ولابنتيه منها جاد وجوي، من دون أن يخصص أي حصة لدافيد ولورا.

وتقدّر قيمة ثروة جوني هاليداي بعشرات الملايين من اليوروهات، وتشمل أملاكاً عقارية وسيارات فارهة وحقوق 1160 أغنية وعائدات أسطواناته.