انطلاق فعاليات الموسم الثاني من مسابقة المواهب "نجم الحجر المنزلي"

انطلقت أمس الأول فعاليات الموسم الثاني من مسابقة المواهب "نجم الحجر المنزلي"، بإشراف شركة ستارز للإنتاج الفني والمسرحي.وقال مقرر لجنة التحكيم، الفنان عثمان الشطي، إن "المواهب الجادة التي كشف عنها الموسم الأول شجعتنا كفريق عمل ولجنة تحكيم على الاستمرار وإطلاق موسم جديد من المسابقة، ودعم المواهب الجديدة، واكتشاف مجالات الإبداع الفني لدى أطفالنا بجميع أنحاء الوطن العربي".

وأضاف أن "نجم الحجر المنزلي" مسابقة "أونلاين" لاكتشاف الأطفال الموهوبين في المنطقة العربية، بمشاركة 16 دولة بالجولة الأولى.

وأوضح أن الموسم الثاني سيشهد مشاركة المخرج عبدالله التركماني، والماكيير عبدالعزيز الجريب، إلى جانب لجنة تحكيم الموسم الأول، وهم الفنانون سماح وهبة الدري وبدر الشعيبي وخليل الرميثي والطفلة ملاك أبوزيد.

وأشار إلى أنه تم استحداث وتوسيع مجالات المشاركة بالمسابقة، لتشمل التمثيل والغناء والعزف وإلقاء الشعر والقصة، والرسم والنحت والديكور والأزياء والماكياج، حيث يقوم الطفل بتصوير موهبته من داخل المنزل، وإرسالها لموقع لجنة التحكيم.

وقال إن المسابقة فتحت باب المشاركة للأطفال الموهوبين من سن 6 إلى 16 عاما، من جميع أرجاء الوطن العربي، بهدف تشجيعهم على البقاء بالمنزل حتى بعد تخفيف قيود الحظر، وسيتم إغلاق باب المشاركة خلال 10 أيام، ليتم فرز المواهب وإعلان المؤهلين للفوز باللقب في منتصف الشهر الجاري.

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وحول جوائز المسابقة، كشف الشطي أن كل فائز من الفائزين الثلاثة سينال 1000 دينار. وأضاف أن الشق المادي للجائزة يقابله آخر معنوي أهم، وهو ترشيح المواهب الفائزة لأدوار فنية في أعمال قادمة.

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