هاني شاكر يؤكّد أنّ الرومانسية اختفت ويتمنَّى أن يكون المصريين "أكثر رقة"

أكد الفنان هاني شاكر أن كرة القدم مهمة وأن عظمة الرياضة هي أن تجعل الشخص في نفسية جيدة، أما الرومانسية فهذا شيء يفتقده الإنسان في حياته اليوم سواء في الفن أو الحياة عامة أو حتى في التعبير عن الحب والغضب.

تابع شاكر خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة CBC، الأربعاء، أن الرومانسية مع اللغة الجديدة في الشارع المصري أصبحت مختلفة واختفت إلى حد ما، متمنيًا أن تعود المشاعر الرقيقة مرة أخرى ويصبح كلام المصريين "أكثر رقة" وحب بدلًا من الألفاظ التي تقال في الأغاني والأفلام.

نفى الفنان ما أشيع بشأن إصابته بفيروس كورونا، معلنًا أن له حفلة خلال الشهر الجاري كما أن المسرح المكشوف في الأوبرا سيشهد حفلات جديدة مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وصف هاني شاكر الحكومة الحالية بأنها "حكومة حرب" لأنها تواجه ملفات كبيرة، مهنئًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى 30 يونيو، قائلًا: "كلنا وراك ومعاك ونحس كم أنت عظيم وتتمنى أن ترى مصر من أحلى وأجمل دول العالم بين يوم وليلة".

تحدث شاكر عن الفترة السابقة وقال إنه كان يرى عددا قليلا جدًا من أصدقائه في أوقات متباعدة وسط إجراءات وقائية، كما أنه معظم الوقت كان في البيت أو يركب "العجلة" أو يمارس الرياضة.

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