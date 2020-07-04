المغربية سليمة سنوسي تُصدِر "نتا عمري" بعد نجاح "هاد زمان"

أصدرت الفنانة المغربية سليمة سنوسي، المقيمة في الديار الإسبانية، أغنيتها الجديدة "نتا عمري"، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات اليوتيوب، وهي من كلمات وألحان عمر الكسكاسي، وتوزيع وليد الفاضيلي، وأرت وورك أيوب البورقادي، وإنتاج زوجها جمال سنوسي، الذي أهدته هذه الأغنية عربون محبة وامتنان لما يقدمه لها من تضحيات حيث يعتبر زوجها أول من آمن بموهبتها التي حرص على دعمها واختار أن يشرف على إنتاج مجموعة أعمالها.

وبدأت سليمة سنوسي مشوارها الفني في 2012، حيث طرحت حوالي 8 أعمال فنية تناولت فيها مجموعة من المواضيع العاطفية والإنسانية، وتحرص الفنانة المغربية على تصوير أغلب أغانيها على طريقة الفيديو كليب لإيمانها بدور الصورة في إيصال محتوى الأغنية وقصتها للجمهور.

يذكر أن آخر أغاني سليمة سنوسي "هاد زمان" عرفت نجاحا كبيرا على وسائل التواصل وخاصة "إنستغرام"، ولقي استحسان رواد الشبكة العنكبوتية، كما صرحت سليمة بأنها ستواصل إصدار مجموعة من الأعمال والتي أكدت أنها ستكون مفاجأة للجمهور.

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