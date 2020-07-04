تراند اليوم : حفيد "مبارك" يثير جدلا كبيرا بسبب حديثه عن "الاعتداء الجنسي"

أثار عمر علاء مبارك - حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك - موجة من الجدل بعد حديثه عن الاعتداء الجنسي.

وهوجم شاب مصري عبر تويتر بتهمة التحرش بأكثر من 100 فتاة .

وعلق حفيد مبارك على هذه الأحاديث ببيان قال فيه: " لقد صادفنا مؤخرًا أخبارًا مزعجة للغاية أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جميع النساء اللاتي نعرفهن ونحبهن. ومع ذلك ، علينا أن ندافع عن أحبائنا وجميع الضحايا والناجين والنساء في هذا البلد. كرجال".

وأضاف : نحن بحاجة للمساعدة في الحد من وصمة العار الذي أسكت كل هؤلاء النساء وساعد في معاناتهن. يجب أن نخلق بيئة سلمية يشعر فيها الجميع بالراحة والأمان في مشاركة مصائبهم. الاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره.

