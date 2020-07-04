شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريللر مسلسل ليام هيمسورث Most Dangerous Game الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Quibi المنتجة لمسلسل ليام هيمسورث Most Dangerous Game التريللر الدعائي الثاني للعمل، وهو العمل الذي يدور حول دودج تاينس ويجسده ليام هيمسورث، والذي يقبل عرضًا للمشاركة في لعبة قاتلة حيث يكون هو الفريسة.

ويشارك في بطولة العمل كريستوف والتز ، وسارة جادون ، وزاك شيري ، وآرون بول ، وكريستوفر ويبستر ، وبيلي بورك ، وجيمي أكينبولا.

من أحدث اعمال ليام هو فيلم Arkansas والذي يدور حول كايل وسوين، اللذان يعيشان بأوامر من ضابط مخدرات، مقره أركنساس يدعى فروج، ولم يلتقيا به أبدًا، لكن عندما تسير الصفقة بشكل سيء للغاية، فإن العواقب تكون قاتلة على الجميع.

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فيلم Arkansas من بطولة فينس فون، جون مالكوفيتش ، ليام هيمسورث، كلارك دوق ،مايكل كينيث ويليامز، براد ويليام هينكي، باتريك مولدون، جيف تشيس، إيدن برولين، باري بريموس، يعقوب زخار، جاريد بانكينز، أدينا جالوبا، ديمي كاسترو.