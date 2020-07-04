شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريللر مسلسل ليام هيمسورث Most Dangerous Game الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Quibi المنتجة لمسلسل ليام هيمسورث Most Dangerous Game التريللر الدعائي الثاني للعمل، وهو العمل الذي يدور حول دودج تاينس ويجسده ليام هيمسورث، والذي يقبل عرضًا للمشاركة في لعبة قاتلة حيث يكون هو الفريسة.
ويشارك في بطولة العمل كريستوف والتز ، وسارة جادون ، وزاك شيري ، وآرون بول ، وكريستوفر ويبستر ، وبيلي بورك ، وجيمي أكينبولا.
من أحدث اعمال ليام هو فيلم Arkansas والذي يدور حول كايل وسوين، اللذان يعيشان بأوامر من ضابط مخدرات، مقره أركنساس يدعى فروج، ولم يلتقيا به أبدًا، لكن عندما تسير الصفقة بشكل سيء للغاية، فإن العواقب تكون قاتلة على الجميع.
فيلم Arkansas من بطولة فينس فون، جون مالكوفيتش ، ليام هيمسورث، كلارك دوق ،مايكل كينيث ويليامز، براد ويليام هينكي، باتريك مولدون، جيف تشيس، إيدن برولين، باري بريموس، يعقوب زخار، جاريد بانكينز، أدينا جالوبا، ديمي كاسترو.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تريللر مسلسل ليام هيمسورث Most Dangerous Game الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.