شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو أورلاندو بلوم "مستعجل على الشقى" أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم العالمى لأورلاندو بلوم فى حديثه لبرنامج صباح الخير أمريكا، أنه متحمس جدا لاستقبال ابنته من خطيبته النجمة العالمية كاتى بيرى، وأوضح أن لحظات الولادة ستكون ساحرة خاصة عندما تحضر ملاك جديد على كوكب الأرض.

واستكمل بلوم حديثه مع البرنامج قائلا إن أكثر ما يتنظره بشدة، هو رعايته لطفلته وأنه سيستيقظ ليلا والناس نيام ليرعي طفلته ويحضر لها "الرضعة" ويطعمها بينما يكون العالم في حالة سكون بينما هو مستيقظ يرعي ابنته.

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مؤخرا ظهر النجم اورلاندو بلوم وهو مغطى بالوشوم فى تريللر فيلم retaliation، وهو الفيلم الذى يظهر مدى عنف بلوم فى مواجهة ماضٍ مجهول سيكشف عنه الفيلم، حيث يظهر الحوار بالتريلر عن محادثة بين بلوم وأب بالكنيسة يطلب منه مسامحته علي فعل انتقامي يجب أن يقوم به، وهو الفيلم الذي سيعرض في يوليو المقبل.

وكانت عدسات المصوريين رصدت عدسات المصورين النجم أورلاندو بلوم وهو يرتدى الشبشب والشورت والكمامة، أثناء رحلة تسوق فى ماليبو بكاليفورنيا، حيث خرج من أحد الأسواق المحلية وهو يحمل بطيخة وبعض المنتجات الغذائية ويقوم بوضعها فى سيارته البورش.