عايض يوسف يطرح أغنيته المصورة الجديدة «عدل ربي»

القاهرة - لايف ستايل
طرح المطرب السعودي عايض يوسف أغنية وطنية جديدة بعنوان "عدل ربي"، أمس الأول. وتعاون عايض في الأغنية مع الشاعرة الغنائية منى، والملحن ياسر بوعلي، والموزع الموسيقي ياسر، وتريات تامر غنيم، وإيقاع محمد الدوسري، وبيز غيتار نظمي، وغيتار أصلان، ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف فني فهد العنزي. والفيديو كليب رؤية المستشار تركي آل الشيخ، وإخراج سمير عارف.
وأبرزت الأغنية جهود السعودية في مكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19"، وتعاون المواطنين في تنفيذ تعليمات القيادة العليا للدولة، وتفاني الصفوف الأمامية لحماية وطنهم خلال الجائحة القاتلة.
وتميَّزت الأغنية ببث الروح الحماسية، ومشاعر حب الوطن، والاعتزاز به، في ظل الأزمات التي يواجهها العالم، وما يظهر خلال تلك الكوارث من لُحمة وطنية وتكاتف جميع الجهود.
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