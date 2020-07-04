أول ظهور لدنيا بطمة مع زوجها عبر "إنستغرام"

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أحدث صورة للفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك ولفت الأخير الانظار من خلال احتضانه لها.



وتبين أن الفنانة قامت قبل هذا بنشر الصورة على حسابها على “سناب شات” حيث أرفقتها بالتعليق: “لن نتوقف عن قول حسبي الله ونعم الوكيل دائماً وأبداً الحمدالله”.

وأثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين خصوصاً أنه تم مؤخراً الحديث عن خلاف بين الزوجين وهو ما نفته دنيا بطريقة غير مباشرة من خلال مقطع مصور ظهر فيه الترك برفقتها وهما يختاران الملابس للمولود المنتظر.

وتضمنت معظم التعليقات انتقادات لاذعة لها حيث أشار بعضها إلى أن هذه العائلة تعيش الخلافات وحالات الانفصال بشكل دائم. كما ذكر الكثيرون الفنانة بقضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي” فيما أعرب آخرون عن استغرابهم تمكنها من مواصلة حياتها فيما شقيقتها تقبع في السجن.

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وكتبوا: “شافوا محد درا عنهم سووا الأكشن حقهم حذفو صور بعضهم” و”عائلة التفكك والصراعات والطلاق والدموع” و”اختها مسجونة تريد شهرة بإطلاق شائعات وتلف على صفحات عربية تنشرها لتنشهر”.

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