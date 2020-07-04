إليزابيث بانكس بطلة السلسلة الكرتونية The Magic School Bus

واشنطن - لايف ستايل
ستلعب إليزابيث بانكس دور السيدة فريزل في سلسلة الرسوم المتحركة من التسعينات The Magic School Bus. حيث ستقوم Scholastic Entertainment وشركة إنتاج Banks’ Brownstone بتطوير الفيلم.
يعتمد هذا الفيلم على سلسلة الكتب المدرسية الأكثر مبيعًا للمؤلفة جوانا كول والرسامة بروس ديجن، ويتناول قصة السيدة فريزل وتلامذة الصف الذين ينطلقوا في رحلات في حافلة مدرسية صفراء تتحول بطريقة سحرية إلى طائرة وغواصة أو سفينة فضاء أو لوح ركوب للأمواج بحسب مفهوم العلم الذي يتم استكشافه في الفصل.
وعلقت المخرجة Iole Lucchese من Scholastic Entertainment وقالت بما معناه: “سعدنا أن نجلب السيدة فريزل الأيقونية إلى الحياة والمغامرة بطريقة جديدة تلهم الجيل القادم من الأطفال لاستكشاف العلوم وتدعم المعلمين المتفانين الذين يساعدون في جعل العلوم حقيقية ومتاحة للمتعلمين الصغار”.
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