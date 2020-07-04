- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. صبرى فواز يصطحب ابنته لأحد نوادى الفروسية بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن الفنان صبري فواز يشارك ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح"، بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، الذى توقف تصويره منذ شهر مارس بسبب فيروس كورونا، حيث يجسد ضمن أحداث العمل دور محامى يساعد بطلة العمل فى الخروج من السجن، بعد أن تقوم روجينا بتوريطها فى العديد من المشاكل، التى تدخلها السجن ظلما.
مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.
كما عرض للفنان صبرى فواز مؤخرا، حكاية ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، قبل شهر رمضان بعنوان "بنات موسى"، وتدور احداث المسلسل في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. صبرى فواز يصطحب ابنته لأحد نوادى الفروسية بمدينة 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.