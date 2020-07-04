شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. صبرى فواز يصطحب ابنته لأحد نوادى الفروسية بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب الفنان صبرى فواز ابنته إلى إحدى نوادى الفروسية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل تدريبها على ركوب الخيل، ويأتى ذلك فى محاولة من الأسر الفنية في الخروج والترفيه عن أنفسهم بعد انتهاء فترة حظر التجوال التي عاشها الشعب المصرى والوسط الفني في محاولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان صبري فواز يشارك ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح"، بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، الذى توقف تصويره منذ شهر مارس بسبب فيروس كورونا، حيث يجسد ضمن أحداث العمل دور محامى يساعد بطلة العمل فى الخروج من السجن، بعد أن تقوم روجينا بتوريطها فى العديد من المشاكل، التى تدخلها السجن ظلما.

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مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

كما عرض للفنان صبرى فواز مؤخرا، حكاية ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، قبل شهر رمضان بعنوان "بنات موسى"، وتدور احداث المسلسل في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.