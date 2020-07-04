شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة بالجلابية البلدى برفقة اثنين من أهالى سيوة: الناس الجميلة الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمود حميدة على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا جديدة له برفقة اثنين من أهالي سيوة، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه. ونشر الفنان محمود حميدة صورتين له برفقة اثنين من أهالي سيوة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا عليهما قائلا: "الناس الجميلة الطيبة.. سيوة".

وفي وقت سابق، حرص النجم محمود حميدة، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بتفاصيل مغامرته الجديدة التي خاضها في واحة سيوة، بالصحراء الغربية، وهي عبارة عن "حمام رمال" داخل الصحراء.

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ونشر حميدة صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، يظهر من خلالها قبل حمام الرمال، وأخرى وهو مغطي بالرمال بالكامل تحت أشعة الشمس، وتبقي فقط رأسه التي خارج الرمال، وكتب: "قبل وأثناء حمام الرمال".

يأتى هذا بعد تعبيره عن اشتياقه للتجمعات ولم الشمل مع الأصدقاء والمقربين، وذلك فى ظل العزل المنزلى الذى ما زالت تعيشه مصر للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر محمود حميدة، حينها، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، وهو يقف بمفرده فى الظلام بينما ينعكس على وجهه ضوء خافت للشمس.