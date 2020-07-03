شمس تثير الجدل بفيديو وهي ترقص وتتلقى الكثير من الانتقادات



نشرت الفنانة الكويتية، شمس، فيديو قصير بدت فيه وهي ترقص على أغنية خليجية.

وظهرت شمس بفستان طويل حيث أثارت الرقصة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ليست بشيء جديد على النجمة الكويتية المثيرة للجدل في كل ظهور لها.

وأعربت شمس عن اندهاشها من الانتقادات التي طالتها، وقالت في فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، إنها قدمت مشهد رقص كي تحتفل وتضحك مع جمهورها، موضحة أن الفيديو شاهده 57 مليون شخص عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.