متابعة بتجــــــــــرد: تدهورت صحة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي خلال الساعات الماضية بشكل سريع، مما جعل الطاقم الطبي المعالج لها، بمستشفى “أبو خليفة” بالإسماعيلية يؤكدون أنهم اكتفوا بنتائج الـثلاث مسحات الإيجابية التي أجرتها مؤخرًا وأكدت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد أعضاء الطاقم الطبي، أن الحالة الصحية لرجاء الجداوي غير مستقرة، وما يهم الآن هو استعادة الرئة لعملها بشكل طبيعي؛ أكثر من تخلص جسمها من الفيروس، لافتين إلى أن رجاء الجداوي تتنفس حاليًا عبر أنبوب متصل بالحنجرة ولا يمكنها التنفس بدونه.
ويُعتبر هذا الأنبوب هو المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا، وفي حال فشلت الرئة في استعادة عملها قد يودي ذلك بحياة المريض.
يذكر أن رجاء الجداوي نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، نهاية أيار (مايو) الماضي، وبعدها نقلت لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، بعدها حقنها الأطباء ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأطباء يؤكدون: رجاء الجداوي بوضع حرج في المرحلة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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